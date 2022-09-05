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{{ timeAgo('2022-09-05 14:42:00 -0500') }} football Edit

Watch: Bret Bielema weekly press conference

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois football coach Bret Bielema held his weekly press conference on Monday afternoon at Memorial Stadium. The Illini host Virginia on Saturday with kickoff set for 3 p.m. CT.

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