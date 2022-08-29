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Watch: Bret Bielema weekly press conference

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois Fighting Illini football coach Bret Bielema weekly press conference on August 29, 2022. The Illini travel to Indiana on Friday. Illinois opened the season with a 38-6 win over Wyoming.

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