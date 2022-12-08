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Watch: Bret Bielema talks ReliaQuest Bowl

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Bret Bielema and Illinois AD Josh Whitman were in Tampa today for the signing of the contract to play in the ReliaQuest Bowl. Remarks from Bielema and from MSU defensive coordinator Zach Arnett.

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