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Watch: Bret Bielema season recap press conference

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bielema met with the media on Thursday to recap the 2023 season. Illinois finished its season with a 5-7 record in Bielema's third season as head coach.

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