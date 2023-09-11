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Watch: Bret Bielema press conference Penn State week

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bielema recapped the loss to Kansas and discussed Saturday's home game versus Penn State in his weekly press conference on Monday.

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