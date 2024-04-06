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Watch: Bret Bielema post spring scrimmage

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois coach Bret Bieelma spoke to the media on Saturday following the Illini's first scrimmage of the spring.

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