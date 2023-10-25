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Watch: Bret Bielema post practice on Wednesday

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bieleama post practice on Wednesday, October 25, 2023. Illinois has a bye week before traveling to Minnesota on November 4.

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