News More News
{{ timeAgo('2023-04-15 15:00:56 -0500') }} football Edit

Watch: Bret Bielema post practice on Saturday

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois head coach Bret Bielema post spring practice on Saturday at Memorial Stadium. The Illini had their third scrimmage of the spring on Saturday.

The annual Orange and Blue Spring game is set for Thursday at 7:30 p.m. CT. The spring game will be televised on BTN.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}