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Watch: Bret Bielema post-practice on Friday

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bielema met with the media on Friday as the Illini finish up fall training camp and head into game week. Illinois opens the season at home against Toledo on Saturday, September 2, 2023.

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