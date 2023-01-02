News More News
{{ timeAgo('2023-01-02 17:12:49 -0600') }} football Edit

Watch: Bret Bielema post-game ReliaQuest Bowl

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois coach Bret Bielema psot-game press conference vs. Mississippi State in the ReliaQuest Bowl.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}