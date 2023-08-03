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Watch: Bret Bielema on first day of training camp

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bielema met with the media on the first day of training camp. Illinois holds its first practice on Thursday evening. The season kicks off at home on September against Toledo.

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