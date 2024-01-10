Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Watch: Brad Underwood previews Michigan State game

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois returns to State Farm Center to host Michigan State on Thursday (8 p.m. CT, FS1) in the first of two Big Ten home games this week.

Brad Underwood met with the media on Wednesday to preview the game.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement