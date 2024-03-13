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Watch: Brad Underwood previews Big Ten Tournament

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois coach Brad Underwood met with the media on Wednesday to preview the 2024 Big Ten Tournament. The Illini tip off in the quarterfinals on Friday at 5:30 pm. CT at the Target Center in Minneapolis.

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