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Watch: Brad Underwood post game vs. UConn

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois coach Brad Underwood comments on the loss to UConn in the Elite and reflects on the season. Illinois fell 77-52 to the No. 1 Huskies on Saturday in the Elite 8 at TD Garden in Boston.

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