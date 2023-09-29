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Watch: Brad Underwood media day press conference

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois basketball media day kicked off with a press conference from head coach Brad Underwood. The Fighting Illini tip off the 2023-24 season at home against Eastern Illinois on November 6.

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