Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Watch: Brad Underwood media availability

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois head basketball coach Brad Underwood discusses the additions of Evansville transfer forward Ben Humrichous and Croatian center Tomislav Ivisic.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement