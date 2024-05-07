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Watch: Brad Underwood media availability
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
Illinois head basketball coach Brad Underwood discusses the additions of Evansville transfer forward Ben Humrichous and Croatian center Tomislav Ivisic.
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