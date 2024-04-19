Advertisement
News More News
premium-icon
ago basketball Edit

Transfer Tracker v4.0: Illinois targets in the portal

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Orange and Blue News breaks down the current list of transfers on the Fighting Illini radar, including top targets and a watch list.

The Illini have signed four transfers so far in wings Jake Davis (Mercer) and Tre White (Louisville), power forward Carey Booth (Notre Dame), and point guard Kylan Boswell (Arizona).

Evansville s Ben Humrichous (13) dribbles up court as the University of Evansville Purple Aces play the Tennessee Tech Golden Eagles at Ford Center in Evansville, Ind.,
Evansville s Ben Humrichous (13) dribbles up court as the University of Evansville Purple Aces play the Tennessee Tech Golden Eagles at Ford Center in Evansville, Ind., (MaCabe Brown / Courier & Press / USA TODAY NETWORK)

*****

MORE: Illinois scholarship grid

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer search | | Transfer tracker/player ranking | Transfer team ranking | Rivals Portal Twitter

******

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement