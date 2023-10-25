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Three-star athlete Andre Lovett checks out Illinois

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Three-star athlete Andre Lovett from Blue Island (Ill.) Eisenhower has been a fixture on the Illinois campus. He was back again on Saturday for a gameday visit as the Illini hosted Wisconsin for Homecoming.

Orange and Blue News caught up with Lovett to get the latest on his recruitment, where the Illini stand, and how his junior season is going on the field

Three-star athlete Andre Lovett from Blue Island (Ill.) Eisenhower visited Illinois last weekend.
Three-star athlete Andre Lovett from Blue Island (Ill.) Eisenhower visited Illinois last weekend. (Orange and Blue News)

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ILLINOIS: Top targets | Visit dates

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Initial top 100

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