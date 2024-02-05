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Sophomore guard Lincoln Williams adds Illini offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois is the first high major offer from in-state wing Lincoln Williams from Kankakee (Ill.), one of the top sophomores in the state of Illinois.

The offer came after an Illinois assistant coach checked out one of Williams games last week. Orange and Blue News caught up with Williams to get the lowdown.

2026 guard Lincoln Williams added an offer from Illinois.
2026 guard Lincoln Williams added an offer from Illinois.

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2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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