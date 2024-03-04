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Senior spotlight: Illinois players talk senior night vs. Purdue

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois men's basketball will honor its senior on Tuesday night prior to the marquee matchup with No. 3 Purdue, the last home game of the season.

Among the seniors to be recognized are starters Terrence Shannon Jr. , Coleman Hawkins, Marcus Domask and sixth man Justin Harmon.

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