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Rising junior QB Semaj Beals recaps Illinois visit
Doug Bucshon
•
OrangeandBlueNews
Publisher
Illinois hosted quarterback Semaj Beals for an unofficial visit on Friday, one of its top QB targets in the class of 2026.
Beals got to check out an Illini spring practice at Memorial Stadium get the full tour of the Illinois campus and facilities.
He recaps the visit in this update from Orange and Blue News.
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