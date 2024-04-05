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Rising junior QB Semaj Beals recaps Illinois visit

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois hosted quarterback Semaj Beals for an unofficial visit on Friday, one of its top QB targets in the class of 2026.

Beals got to check out an Illini spring practice at Memorial Stadium get the full tour of the Illinois campus and facilities.

He recaps the visit in this update from Orange and Blue News.

2026 quarterback Semaj Beals during his Illinois visit with Bret Bielema and grad assistant Art Sitkowski.
2026 quarterback Semaj Beals during his Illinois visit with Bret Bielema and grad assistant Art Sitkowski.

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CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

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