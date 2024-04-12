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Recruiting Roundup: Transfer visits on tap for Illinois
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
With portal season reaching a fever pitch, Illinois is set to host three transfers for official visits over the next few days, beginning with former Notre Dame big man Carey Booth. Orange and Blue ...
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