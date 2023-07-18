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Recruiting Roundup: Summer stock risers

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Orange and Blue News breaks down 2024 prospects who have raised their recruiting stock this summer.


Three-star wing KJ Windham.
Three-star wing KJ Windham. (Nick Lucero/Rivals.com)

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2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

MORE: Top Illinois recruiting targets

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After a big summer running with Illini commit Morez Johnson with Meanstreets, 6-foot-3 wing KJ Windham may be inches towards and Illinois offer. The Illini are looking for shooting, and Windham was on a heater from downtown this summer, shooting 40 percent from three.

Northwestern and a growing list of mid-major programs have offered Windham including Akron, St. Louis, Miami (Ohio), Richmond, Murray State, and others. Illinois is monitoring Windham and will continue to watch him closely at Ben Davis HS in Indianapolis this winter.

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