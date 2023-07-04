News More News
premium-icon
ago football Edit

Recruiting class reset: How the Illini 2024 class stacks up on defense

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Not yet a premium member? Sign up today and start getting the inside scoop on Fighting Illini basketball and football, including in-depth recruiting news. Click on the banner below to get started.

With 15 commitments in the class of 2024, Illinois is looking to finalize its class this summer in the run up to national signing day.

Currently, the class ranks No. 36 nationally in the Rivals.com team rankings and No. 10 in the Big Ten. It's 3.3 average star ranking is 6th best in the conference.

Orange and Blue News takes a look at the current state of the class on the defensive side of the ball, and the priority targets still on the board.

*****

ILLINOIS: COMMIT LIST | 2024 OFFER LIST | VISIT DATES

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

MORE: Recruiting class reset offense

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}