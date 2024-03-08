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Pro Day: Illini coach Bret Bielema

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois football coach Bret Bielema discusses Illinois players in the 2024 NFL Draft, newcomers to the program, spring football, and more.

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