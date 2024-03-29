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Portal: Illini reach out to transfer guard Marcus Hill
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
Bowling Green transfer Marcus Hill is in high demand, with a growing list of high major programs reaching out to the high-scoring wing since he hit the portal. Illinois is among those schools, as t...
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