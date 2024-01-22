Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Podcast: Scott Burgess from PrepHoops talks Jeremiah Fears and more

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Orange and Blue News linked up with Scott Burgess from PrepHoops to get the lowdown on new Fighting Illini commit Jeremiah Fears, four-star guard from AZ Compass.

Burgess breaks down Fear's game and discusses other top prospects in the state of Illinois, including his take on whether 2024 signee Morez Johnson will make the McDonald's AA roster that is set to be released on Tuesday.

Prospects mentioned:

Jeremiah Fears, 2025, AZ Compass

Morez Johnson, 2024, Thornton

Phoenix Gill, 2025, St. Ignatius

Dietrich Richardson, 2025, Peoria Manual

Aleks Alston, 2025, Kenwood

Al Brooks, 2025, Hansberry

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement