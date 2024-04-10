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Podcast: Illini spring football nuggets with former QB Reilly O'Toole
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
Orange and Blue News discusses Illinois spring football with former Illini QB Reilly O'Toole, plus his thoughts on the transfer portal, the trajectory of the program under Bret Bielema, and more.
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