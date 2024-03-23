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Photo gallery: Illinois tops Duquesne in NCAA Tournament

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Photo gallery from the 89-63 Illinois win over Duquesne on Saturday night in the second round of the NCAA Tournament in Omaha, Nebraska.


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