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Northwestern WR Malik Washington has entered the portal

Northwestern WR Malik Washington entered the transfer portal on Tuesday (USA Today Sports)
Northwestern WR Malik Washington entered the transfer portal on Tuesday (USA Today Sports)
Sean Williams • Rivals Transfer Portal
Staff Writer

Northwestern's leading wide receiver this past season, Malik Washington, officially entered the transfer portal on Tuesday as a graduate transfer.

The Georgia native led with Wildcats with 65 catches for 694 yards this past seaso. Washington also had a productive 2021 campaign, collecting 44 catches for 578 yards and two scores.

Coming out of high school, Washington was ranked a three-star prospect in the 2019 class, choosing Nothwestern over the likes of Michigan State and Tennessee.

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