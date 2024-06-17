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Newly offered safety Desmond Straughton sets official visit

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

After adding an offer over the weekend, three-star safety Desmond Straughton from Roseville (Mich.) has set an official visit to Illinois.

Orange and Blue News caught up with Straughton to discuss his new Big Ten offer and what he's most looking forward to about his official visit.

Three-star safety Desmond Straughton added an Illinois offering following a camp in Champaign.
Three-star safety Desmond Straughton added an Illinois offering following a camp in Champaign. (Orange and Blue News)

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