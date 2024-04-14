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Newly offered DL Isaiah White sets Illinois official visit
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
2025 defensive tackle Isaiah White from Indianapolis (Ind.) Ben Davis picked up an offer from Illinois following a campus visit. He has now set an official visit for later this summer. The 6-foot-2...
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