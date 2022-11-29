News More News
{{ timeAgo('2022-11-29 12:42:32 -0600') }} football Edit

Mizzou QB Tyler Macon announces plan to transfer

Missouri quarterback Tyler Macon will enter the transfer portal (USA Today Sports)
Missouri quarterback Tyler Macon will enter the transfer portal (USA Today Sports)
Sean Williams
Rivals.com Staff

Former four-star quarterback Tyler Macon announced on Tuesday that he will be entering the transfer portal.

He will have three years of eligibility remaining. He will not be able to officially enter the transfer portal and be contacted by other schools until Dec. 5, when the first of the NCAA's new transfer windows opens.

The former Elite 11 quarterback was one of the crown jewels of Eli Drinkwitz's first recruiting class at Missouri, at the time the highest-ranked class in program history. He started one game as a freshman in 2021 and appeared in two others. He completed nine of 17 passes for 143 yards and a touchdown while rushing for 50 yards and a score.

SHARE YOUR THOUGHTS WITH MISSOURI FANS AT POWERMIZZOU.COM

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}