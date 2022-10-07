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Media Day: Illini coach Brad Underwood

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head basketball coach Brad Underwood speaks to reporters on Media Day.

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