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Laughery, Elzy lead Illinois spring game standouts
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
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CHAMPAIGN, Ill. – Illinois football closed the spring with its annual Orange and Blue Spring Game at Memorial Stadium on Saturday afternoon. While the spring game did not feature official scoring, ...
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