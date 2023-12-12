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Junior QB Jimmy Sullivan adds Illini offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Following a campus visit, Illinois extended an offer to three-star quarterback Jimmy Sullivan from Ft. Wayne (Ind.) Carroll.

Orange and Blue News caught up with Sullivan to recap his visit and talk about his new Big Ten offer. Sullivan updates his recruitment, including a timeline for his commitment.

2025 quarterback Jimmy Sullivan on his visit with Illinois coaches Art Sitkowski and Barry Lunney Jr. and head coach Bret Bielema.
2025 quarterback Jimmy Sullivan on his visit with Illinois coaches Art Sitkowski and Barry Lunney Jr. and head coach Bret Bielema.

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CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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