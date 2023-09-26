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Jase Butler in decision mode following Illini visit

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Recruiting is winding down for three-star guard Jase Butler from The Branson School in Point Reyes, California.

The 6-foot-4 combo-guard is just off of an official visit to Illinois and has a commitment date locked in.

Orange and Blue News caught up with Butler to recap his visit and find out what's next in his recruitment, including what school remain in the mix.

Three-star guard Jase Butler completed an official visit to Illinois over the weekend.
Three-star guard Jase Butler completed an official visit to Illinois over the weekend.

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ILLIONIS: Top targets | Visit dates

2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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