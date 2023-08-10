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Illinois prioritizing four-star DT Jason Dowell

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois is among the schools pushing hardest for four-star defensive lineman Jason Dowell from Belleville (Ill.) Althoff.

Orange and Blue News caught up with Dowell to get the latest on his recruitment, including where the Illini stand.


Four-star defensive tackle Jason Dowell.
Four-star defensive tackle Jason Dowell.

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CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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