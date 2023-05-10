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Illinois offers JUCO WR Jayden Dixon-Veal

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois offered JUCO wide receiver Jayden Dixon-Veal from College of San Mateo (Calif.).

Orange and Blue News caught up with Dixon-Veal to get the lowdown on his offer from the Illini and update his recruitment.

Illinois offered JUCO wide receiver Jayden Dixon-Veal from College of San Mateo (Calif.).
Illinois offered JUCO wide receiver Jayden Dixon-Veal from College of San Mateo (Calif.). (College of San Mateo Football)

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