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Illinois keeping tabs on Rivals150 wing Jovani Ruff

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

One of the hottest prospects this spring in the class of 2025, four-star shooting guard Jovani Ruff from Long Beach (Calif.) Poly is shining in the EYBL and adding high major offers.

Orange and Blue News caught up with Ruff to get the lowdown on his recruitment and how his spring is going on the grassroots circuit.

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ILLINOIS: Top recruiting targets

2023 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2024 Rankings: Rivals150 | Team

2025 Rankings: Top 80

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