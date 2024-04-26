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Illinois hosts three-star offensive lineman Marlen Bright

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Three-star offensive lineman Marlen Bright from Wayne (NJ) DePaul Catholic was in Champaign on Saturday to check out the Illinois spring game at Memorial Stadium.

The 6-foot-6, 265-pound rising junior holds an early offer from the Illini. Orange and Blue News caught up with Bright to recap his visit and update his recruitment.

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