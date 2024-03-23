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Illinois flexes its muscles in win over Duquesne to advance to Sweet 16
John Supinie
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OrangeandBlueNews
Columnist
OMAHA, Neb. – The thrill of victory, instead of the agony of defeat. The Illini are still alive, taking that big step into the Sweet Sixteen for the first time since 2005 and rolling into the secon...
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