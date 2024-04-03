PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Illinois crack final 8 for transfer guard Dante Maddox Jr.
Doug Bucshon
•
OrangeandBlueNews
Publisher
In the market for a veteran guard, Illinois is reportedly in the final 8 for Toledo transfer guard Dante Maddox Jr., one of the hottest names in the portal. Maddox trimmed his list from long list o...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2lsbGlub2lzLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9pbGxpbm9pcy1jcmFjay1maW5hbC04LWZvci10cmFuc2Zlci1n
dWFyZC1kYW50ZS1tYWRkb3gtanItIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsK
ICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iiks
IGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIp
WzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJn
cmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBs
YXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9j
eC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUo
cywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcg
c3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTIm
YzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmlsbGlub2lzLnJpdmFscy5j
b20lMkZuZXdzJTJGaWxsaW5vaXMtY3JhY2stZmluYWwtOC1mb3ItdHJhbnNm
ZXItZ3VhcmQtZGFudGUtbWFkZG94LWpyLSZjNT0yMDIyNzMzMTAxJmN2PTIu
MCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29t
U2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==