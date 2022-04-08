Illinois basketball scholarship grid

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Brad Underwood of the Illinois Fighting Illini talks with Coleman Hawkins #33 of the Illinois Fighting Illini in the game against the Michigan Wolverines at State Farm Center on January 14, 2022 in Champaign, Illinois.
Brad Underwood of the Illinois Fighting Illini talks with Coleman Hawkins #33 of the Illinois Fighting Illini in the game against the Michigan Wolverines at State Farm Center on January 14, 2022 in Champaign, Illinois. (Photo by Justin Casterline/Getty Images)
Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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