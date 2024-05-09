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Illini offer instate wide receiver Zachary Washington
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
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Home state Illinois is the latest offer for wide receiver Zachary Washington from Wheaton (Ill.) St. Francis. The rising junior has a connection to the Illini and has been on campus in Champaign fo...
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