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Illini offer in-state wing Ian Miletic

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois recently offered a scholarship to 2025 wing Ian Miletic from Rolling Meadows (Ill.), one of the top junior in the state of Illinois.

In this update from Orange and Blue News, Miletic discusses his new Big Ten offer and what skill set he brings to the court.

Illinois offered 2025 wing Ian Miletic from Rolling Meadows (Ill.).
Illinois offered 2025 wing Ian Miletic from Rolling Meadows (Ill.).

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2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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