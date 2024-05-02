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Illini offer 2026 offensive tackle James Thomas
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
Illinois is the latest offer for 2026 offensive tackle James Thomas from Oak Creek (Wisc.). The offer came after an Illini coach dropped by Oak Creek this week to check on Thomas. Orange and Blue N...
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