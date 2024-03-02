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Illini crack top 12 for Rivals150 forward EJ Walker

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Three-star wing EJ Walker from Erlanger (KY) Lloyd Memorial is down to a dozen schools, and Illinois made the fist cut.

Illinois had been tracking Walker since last summer on AAU circuit and it offered back in January.

Illinois offered 2025 small forward EJ Walker.
Illinois offered 2025 small forward EJ Walker.

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2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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