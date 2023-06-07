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DL Taylor Faalele talks recent Illini offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois recently offered 2024 defensive tackle Taylor Faalele from Florida prep school IMG Academy.

Faalele discusses his new Big Ten offer and what he brings to the field in this update from Orange and Blue News.

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ILLINOIS: Top recruiting targets | Visit dates

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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