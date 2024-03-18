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DC Aaron Henry doing self-assessment as Illini open spring football
John Supinie
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OrangeandBlueNews
Columnist
CHAMPAIGN – It’s hard not to like Aaron Henry. The former Wisconsin star defensive back who begins his second year as the Illini defensive coordinator has that smile and upbeat personality that ju...
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